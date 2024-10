Reprodução/Instagram A esposa do participante do BBB 24 contou como tem lidado com o cancelamento do marido





Maycon Cosmer , do BBB 24 , está prestes a realizar o sonho de ser pai após 11 anos de espera. Juntamente com sua esposa, Franciane de Souza , ele descobriu há cinco meses que esperam sua primeira filha, Pérola.

O nascimento está previsto para ocorrer entre o final de fevereiro e o início de março de 2025. Maycon, que é conhecido como a "tia da merenda" nas escolas públicas de Santa Catarina, vive este momento com grande expectativa.

"Por um período longo, fizemos coito programado, mas não acontecia. Quando saí do Big, entrei em contato com uma clínica de Florianópolis e eles começaram a investigar. Quando começamos as consultas, pensamos que não poderíamos ser pais nem por fertilização. Mas, na segunda consulta, a médica mandou a Fran tomar anticoncepcional para regularizar a menstruação. Ela tomou 10 cápsulas e na décima já estava grávida. Não acreditei", conta.

Além disso, o casal também está na fila de adoção. "Quando saí do BBB, liguei para saber a quantas andava a fila e havíamos andado só uma posição. Mesmo com a gravidez, permaneceremos na fila e vamos ver como ela vai andar."

Muito feliz com a notícia



Quando Maycon recebeu a notícia de que sua esposa estava grávida, ele ficou em estado de incredulidade. "Nós filmamos e eu fiquei oito minutos em negação. Não perco uma consulta e ultrassom, às vezes me pego não dormindo de ansiedade, vou ao quartinho dela e olho as roupinhas. Tenho lido bastante a respeito. Essa semana sentimos pela primeira vez mexer, foi incrível. Acredito que serei um pai babão".



"A Fran enjoou apenas duas vezes. Hoje apenas tem muito sono e vontade de massa e picolé. Desejo estranhos, ela ainda não teve."

Ele também explica que os hormônios da esposa estão passando por mudanças intensas nesse momento tão especial. "Às vezes com fome, às vezes com sono, às vezes bem feliz, em outras bem triste."

O pai que não teve

Maycon, filho de um pescador, sentiu bastante a falta da convivência diária com o pai, que ele via apenas duas vezes por ano.

"Foi uma infância difícil e escassa de tudo. Quero ser um pai participativo, encorajador e criativo, sempre lutando pelos sonhos da minha família e, acima de tudo, presente na vida da minha filha. Mesmo quando não puder estar fisicamente, quero que seja em prol da educação dela."

"Hoje estou com o meu psicológico melhor. Minha conquista após o programa foi minha filha."









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .