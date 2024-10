Mayra Dugaich Eliana ganha o quinto programa na Globo; saiba qual será a nova atração

Recém-contratada, Eliana chegou a Globo já com uma coleção de projetos para ir ao ar. A apresentadora ganhou o quinto programa na emissora, que deve estrear em janeiro de 2025. Intitulado "Casa de Verão da Eliana", a atração acompanhará a veterana na companhia de amigos e familiares.

O novo projeto será exibido no GNT e no Globoplay e terá seis episódios de aproximadamente 40 minutos cada. O programa mostrará a ex-SBT em uma casa de praia em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde receberá amigos e até pessoas anônimas. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt.

A princípio, a ideia é explorar temáticas diferentes em cada episódio, como, por exemplo, habilidades culinárias, técnicas de relaxamento e até talentos para a arte.

Caso o projeto seja bem recebido pelo público, Eliana poderá ganhar uma temporada de inverno, em outro cenário e a possibilidade de mais episódios.

O "Casa de Verão da Eliana" é o quinto projeto da apresentadora recém-chegada à Globo. Atualmente, ela comanda o "Saia Justa" no GNT, e em novembro fará o "Vem Que Tem", programa de Black Friday da TV Globo. Além desses, ela apresentará o especial de fim de ano do The Masked Singer Brasil e, em janeiro de 2025, substituirá Ivete Sangalo na quinta temporada da competição de mascarados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $