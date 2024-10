Reprodução/Globo Dona Déa divide opiniões no Caldeirão com Huck

A apresentadora Dona Déa Lúcia se emocionou na manhã desta terça-feira (15) após participar do programa "Mais Você" . A integrante do "Domingão com Huck" ficou tocada após lembrar do filho Paulo Gustavo , que morreu em 2021 vítima da Covid-19.



No tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, Dona Déa respondeu à pergunta da apresentadora sobre como ela lembra do filho atualmente: "Na minha vida ele está todos os dias presente. O meu filho era um cara muito generoso, uma pessoa muito boa de coração. Eu, de tudo que eu acredito, acho que ele está num bom lugar. Até porque eu sinto isso, que ele está bem".

Ela ainda brinca: "E eu aqui acho... Será que ele está gostando? Deve estar me zuando! 'Olha lá, a maluca foi para a televisão'", ao relembrar como foi receber o convite para participar semanalmente do Domingão.

Após a fala da comentarista, Luciano Huck surge para mandar um recado à colega: "Dona Déa foi um presente que o Paulo Gustavo me deu. O Paulo Gustavo era alguém por quem, eu e Angélica, a gente tinha muito carinho e amor. E acho que aí me conectou a Dona Déa Lúcia".

Com a voz embargada, Dona Déa diz: "O Paulo Gustavo ia no show da Angélica e no show da Xuxa. Tem noção disso? Quando vi as duas juntas no programa... Eu falei: 'Meu Deus do céu!'. Era uma coisa..."

