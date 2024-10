Reprodução Instagram - 15.10.2024 Nuno da Silva

Nuno da Silva, de 31 anos, virou assunto das redes sociais na última segunda-feira (14), após ter publicado uma carta na qual narrava supostamente a tentativa de assassinato do próprio filho. O caso ocorreu na Quinta do Conde, em Sesimbra.





O que aconteceu?

O portal "Correio da Manhã" tinha revelado que um h omem de 31 anos obrigou uma criança de cinco anos a ingerir substâncias químicas, além de ter tentado sufocá-lo. Após a repercussão, o programa "TVI Em Cima da Hora" confirmou que o autor do crime era Nuno da Silva, que se tornou conhecido depois de participar do reality show português "Love on Top".





Carta revela crime e conta passado de abusos

Em uma carta publicada no Instagram, Nuno relembra o próprio passado. O homem diz que foi vítima de abusos sexuais e agressões físicas dos avós durante a infância. O 'medo' de que os filhos passassem pelo mesmo trauma foi motivo da tentativa de assassinato, de acordo com ele.





"Eu não queria que eles vivessem nem passassem pelo que passei. Eu não os podia deixar crescer e passarem por tudo isto. Não consegui aguentar e controlar isto", escreveu em trecho da carta. "Sabia que num dia de loucura, eu os ia tirar deste mundo", afirmou em outro.





A mãe das crianças, Cynthia Noriega, que também participou do programa "Love on Top", não se pronunciou sobre o caso. A mulher conheceu Nuno durante o programa português. Os dois passaram a se relacionar em 2017 e oficializaram a união em 2018.





Prisão

Com a revelação de que teria tentado matar o filho na última segunda-feira (14), Nuno da Silva foi detido. Segundo a jornalista Tânia Laranjo, do "Nova Gente", o ex-participante do reality show português pode ficar até 16 anos em um presídio ou em uma instituição psiquiátrica.





"Estamos a falar de uma tentativa de homicídio, que é por nível até aos 16 anos, ele pode ficar 16 anos numa unidade psiquiátrica, porque a pena de internamento é igual à pena penal, mas de facto esta é uma pessoa que precisa claramente de ser ajudada", disse ao veículo.

