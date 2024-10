Reprodução/Globo Mani Reggo deixa de seguir Davi e recebe apoio de famosos





Mani Reggo entrou com um pedido na Justiça para o reconhecimento de sua união estável com Davi Brito , campeão do "BBB 24" . A ação judicial, que tramita na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador, na Bahia, foi iniciada em agosto, três meses após a vitória do baiano no reality show, mas tornou-se pública apenas nesta segunda-feira (14).

Ela ainda exige uma indenização ao ex-namorado, com quem teve um relacionamento de um ano e meio antes de Davi entrar no "Big Brother Brasil" . O campeão do reality show chegou a morar na casa da ex-namorada em Salvador, mas o relacionamento chegou ao fim logo após ele deixar o programa, já milionário.

Na ação, Mani pede, além do reconhecimento de união estável, uma indenização no valor superior a R$ 450 mil. Ou seja, cerca 16% dos R$ 2,92 milhões que ele ganhou no "BBB 24".

O mesmo processo solicita a extinção do veículo compartilhado pelo casal após o reconhecimento da união estável, uma vez que eles não estão mais juntos.

Reprodução/Instagram Mani Reggo solicitou patente do nome Calabreso antes de término com Davi





O término do casal ocorreu poucos dias após Davi conquistar o título de campeão do reality show da TV Globo. Durante sua participação, Davi se referia a Celsilene de Jesus Rego, mais conhecida como Mani Reggo, como sua mulher.

Um dia após faturar o maior prêmio do programa, o ex-motorista de aplicativo declarou em uma entrevista ao "Mais Você" que estava em um momento de "conhecer melhor" Mani. Essa declaração causou estranhamento, especialmente porque ela se considerava sua esposa, uma vez que viviam juntos há dois anos.

Após a repercussão, Mani decidiu colocar fim ao relacionamento. Em julho, ela comentou sobre a separação: "Não me arrependo de nada do que fiz. Tudo foi muito genuíno e verdadeiro da minha parte. Tudo que construí ao decorrer do programa foi para enaltecer uma relação, enaltecer uma pessoa. Eu não esperava nada disso (fama), pois eu continuava trabalhando. Iam atrás de mim na barraca para saber quem era Mani. Mas não me arrependo de nada. Tudo que você faz de bom para o outro diz muito de você", disse Mani com exclusividade ao "Alô alô Bahia".

Reprodução/Instagram Davi Brito ostenta nova vida após vitória do BBB 24; confira





Mani Reggo é assistente social e empreendedora, tendo ganhado notoriedade após a participação de seu ex-namorado Davi no "BBB 24". O término do casal gerou grande repercussão, elevando a popularidade de Mani nas redes sociais. Atualmente, ela atua como influenciadora digital e também mantém sua barraca de lanches.

Desde que venceu o programa, Davi tem vivido uma nova fase, alugando mansões, passeando de lancha e adquirindo imóveis de luxo para aluguel na Bahia. Em entrevistas recentes, ele revelou que seu patrimônio já chega a R$ 10 milhões, resultado de suas estratégias de compra, venda, reforma e aluguel de imóveis. Além disso, Davi recebeu dois carros como prêmios do "Big Brother Brasil", que juntos somam R$ 700 mil: uma Chevrolet Trailblazer 2025 e uma Chevrolet S10 2025. Ele também comprou uma Hilux SW4 2024, avaliada em R$ 380 mil.

"Pega a visão: o ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de R$ 200 mil, coloca mais R$ 400 mil, constrói uma casa de alto padrão, vende por R$ 1,2 milhão. O cara chega com R$ 1 milhão e tu vende, em seis meses você ganhou R$ 400 mil".

Após o relacionamento com Mani, Davi assumiu um namoro com a influenciadora Tamires Assis , mas a relação chegou ao fim quando ela o denunciou por ameaça e violência psicológica. A Justiça concedeu à dançarina uma medida protetiva. Segundo Tamires, que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em Manaus, Davi teria mostrado uma arma de fogo para ela durante uma videochamada.



Os advogados de Davi emitiram na época a seguinte nota:

"Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual. Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação."





















