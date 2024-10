Reprodução Xuxa entre em briga após show





































Xuxa foi um dos destaques do Futebol da Esperança, um evento beneficente que reuniu diversas celebridades em prol do Criança Esperança, na arena Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, na tarde do último domingo (13).





Porém, outro momento viralizou nesta segunda-feira (14). Xuxa estava saindo do local dirigindo e aproveitou para atender alguns fãs que a esperavam do lado de fora da arena.

Briga

Porém, uma das pessoas tentou colocar a mão no veículo deixando a Rainha dos Baixinhos nervosa. As duas começaram a discutir e a loira levou uma cusparada no rosto.

Antes das coisas piorarem, Xuxa fecha a janela do veículo e vai embora do local.