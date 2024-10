Reprodução: Instagram Demi Moore e Bruce Willis





Em uma entrevista recém-concedida à revista People , a atriz Demi Moore contou sobre o atual estado de saúde de seu ex-marido, o ator Bruce Willis . Diagnosticado com afasia e demência frontotemporal, o astro da franquia Duro de Matar precisou anunciar a sua aposentadoria em 2022.

Moore foi casada com Willis de 1987 a 2000, e tiveram três filhas: Rumer (36 anos), Scout (33 anos) e Tallulah (30 anos).

Moore concedeu a entrevista no contexto da repercussão do público e da crítica em relação ao seu trabalho no drama A Substância (2024). Ela é considerada uma forte candidata ao Oscar de Melhor Atriz em 2025 por sua performance no filme.

Quando questionada sobre sua relação com o ex-marido , a atriz afirmou que procura se concentrar no presente, evitando pensar no futuro. "O que eu sempre incentivo é simplesmente encontrá-las onde elas estão. Quando você está se apegando ao que era, eu acho que é um jogo perdido".



Ela ainda refletiu sobre as pessoas que enfrentam diagnósticos semelhantes aos dele.

"A doença é o que a doença é. E eu acho que você precisa estar em uma aceitação realmente profunda do que isso significa”, finalizou.



Moore e Willis se tornaram avós recentemente, com o nascimento de Louetta, a primeira filha de Rumer Willis, que tem 1 ano. Atualmente, o ator vive com sua segunda esposa, Emma Hemming , com quem teve duas filhas: Mabel , de 12 anos, e Evelyn , de 10 anos.

