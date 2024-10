Reprodução/Instagram Vanessa Lopes mostra tratamento contra acne





Vanessa Lopes tem sido bastante honesta com os seguidores sobre o tratamento que está fazendo contra a acne. Nos stories do Instagram, ela mostrou a pele sem efeitos e anunciou que está fazendo um tratamento para amenizar as manchas.





Desabafo

Neste domingo (13), ela atualizou os seguidores de como a pele dela estava ficando. "Uma atualização do tratamento. Um mês e 23 dias. Dói muito quando estoura a bolha ou quando encosta, mas está doendo bem menos nessa etapa!", escreveu.

A ex-BBB também falou das sequelas que a forte medicação está fazendo com ela. "Vai fazer um mês, e esse é o estado da minha pele. É, galera, babado. Não aguento mais. Esse é o estado real da minha pele. Apesar de saber que vai passar, minha autoestima está lá embaixo", completou.

A influenciadora ainda contou que nunca teve a pele assim, mas após tomar um certo remédio, as espinhas começaram a aparecer. "Meu rosto está todo estourado de espinha. Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos", contou.