Reprodução: Instagram Antonio Fagundes





O ator Antonio Fagundes revelou em uma entrevista para a capa da GQ Brasil de outubro, que vive com a diabetes tipo 2 . “A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana”, relatou.

A diabetes é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e valores elevados de glicose no sangue. “Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso.”

Ele menciona uma frase de Oscar Wilde , demonstrando seu conhecimento enciclopédico: “Tudo com moderação, inclusive a moderação”. Atualmente, a doença está sob controle, graças à medicação e aos treinos.

Para manter a diabetes sob controle, o ator se exercita quatro vezes por semana, alternando entre musculação e atividades aeróbicas. “Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes”.

Aos 75 anos e com quase seis décadas de carreira, Fagundes, conhecido por suas novelas e aclamado no teatro, está repleto de projetos. Desde sua estreia no streaming com uma adaptação do podcast Praia dos Ossos até a nova peça Dois de Nós, ele mantém sempre o foco na divulgação da cultura: “Meu propósito é o presente”.









Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp