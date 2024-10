Instagram/@gnt 11/10/2024 Christiane Torloni dia que novela 'A Viagem" foi antídoto para sua dor





Christiane Torloni, em uma conversa com o jornalista Pedro Bial , recordou seu processo para interpretar Dinah no clássico A Viagem , de 1994.

A atriz, de 67 anos, revelou que, quando recebeu o convite para integrar o elenco da novela, estava fora do país. “Eu estava muito na dúvida, Pedro, se eu ia voltar imediatamente para o Brasil, ou se ia voltar a ser atriz. E eu estava fazendo couting com atores, para as primeiras novelas e séries em Portugal”, conta.

Em seguida, Christiane descreveu como recebeu a proposta da novela através de seu amigo Wolf Maya . “Wolf me mandou uma sinopse, naturalmente bem editada, escrito assim: ‘olha só a comédia que tá te esperando. Vem, Fagundes vai fazer’”, lembrou a atriz.



Ao ler o roteiro da obra de Ivani Ribeiro , que ela conheceu como uma "comédia", decidiu aceitar o trabalho por conta de Antônio Fagundes no elenco. Contudo, o folhetim a afetou espiritualmente de uma forma que ela não esperava.



Ela ainda ressaltou que sua personagem possui, de fato, um lado humorístico. “Realmente, o começo da novela, da Dinah , dessa personagem que vai ser transformada pelo amor, é uma comédia. Ela é engraçada, ela é insuportavelmente ciumenta.”



Mas a novela não teve impacto só no público, mas também em sua experiência pessoal. “Eu sabia que nós tínhamos nas mãos uma ferramenta de entretenimento. Mas eu não sabia que a gente tinha uma ferramenta de consolo. E A Viagem, ela é um antídoto para a dor . E foi pra mim. Então passou por mim também, e eu percebi isso em mim”.

A atriz ainda analisou o significado e impacto que a obra tem para o brasileiro, levando em conta o sucesso que fez na época. “Ela teve um lugar, e tem até hoje, que as pessoas acalmam seu coração, nas suas fés. O Brasil é um país espiritualista, então foi em cheio”, finalizou.









