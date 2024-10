Reprodução: Instagram Apresentadora não gostou de atitude do ex-peão

Um áudio de Adriane Galisteu dando bronca em Cauê Fantin, terceiro eliminado de "A Fazenda 16", viralizou neste domingo (13) . Na conversa, a apresentadora repreende o ex-peão durante a gravação do " Hora do Faro ", que será comandado excepcionalmente pela loira.

O quadro "A Fazenda - Última Chance”, liderado pelo comunicador, é a parte do programa dominical que conta com a presença do eliminado da semana. No entanto, devido ao tumor raro de Vera Viel , Rodrigo Faro está acompanhando a esposa, que realizou uma cirurgia na última sexta (11) .

"Eu não sou boazinha que nem o Faro não. Eu acabo com a tua graça e corto teu microfone se eu perceber que tá fazendo alguma coisa que não pode!", disse ela visivelmente irritada. "Não vou fazer nada, só tô com saudade deles!", respondeu o influenciador.

"Então tá. Senta aí na tua cadeira principal que eu vou sentar na minha...", finalizou ela ao voltar para a dinâmica do quadro. Cauê foi o terceiro eliminado do reality, com apenas 6,79% dos votos para permanecer no jogo . Ele disputava a roça com Zé Love e Sacha .

