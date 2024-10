Reprodução: Instagram Vera Viel e a filha, Helena

Vera Viel fez 49 anos, no último sábado (12), mesmo dia em que a mulher de Rodrigo Faro se recuperou da cirurgia que realizou na última sexta-feira (11) . A modelo retirou um tumor raro e maligno localizado na coxa esquerda.

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo!", começou ela ao falar sobre a data comemorativa.

"Eu clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!", se emocionou.

Declaração da filha

Helena, filha caçula de Vera Viel e Rodrigo Faro, também felicitou a mãe pelo aniversário e pela recuperação do procedimento cirurgico . "É tão gratificante ver a alegria estampada no rosto de quem nós mais amamos, especialmente quando a pessoa que você mais ama nessa terra acaba de passar por uma cirurgia de oito horas e meia e ainda agradece a Deus por isso", disse a menina.

"Mãe, eu te amo, você é a benção mais preciosa da minha vida, você é uma mulher guerreira que encarou tudo isso de uma forma leve e feliz, porque o nosso Pai Eterno estava te guiando a cada passo. Eu só quero que você saiba que você é FORTE e merece o mundo inteiro (até mais que isso). Feliz aniversário amor da minha vida, sem você eu não seria nada", declarou ela.

Na manhã deste domingo (13), a mulher de Rodrigo Faro compartilhou uma foto da garota a acompanhando no hospital. "Minha companheirinha de quarto", elogiou. Além disso, a modelo também publicou um vídeo de como foi seu aniversário depois da cirurgia. "No meu aniversário, saindo da semi intensiva e indo para o quarto", celebrou.

