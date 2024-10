Reprodução: Youtube Mara Maravilha

Mara Maravilha foi convidada, na última quarta-feira (09), para participar do "SuperPop" de Luciana Gimenez. Em conversa com a apresentadora, a ex-peoa avaliou a saída de Andressa Urach da igreja. "Você via que naquela mudança [quando a influenciadora era da igreja] ela estava mais serena, mais inteligente com conteúdos que agregam", iniciou a cantora.



"Ela se converteu. Acreditei na conversão dela", entregou ela. "Mas quando você faz uma escolha é sim ou não. E aquele propósito dela foi uma escolha carimbando para eternidade, para algo além dessa vida", explicou.

"Quando ela questiona dízimos. Eu, como pratico isso e sempre pratiquei desde a conversão, não [questiono o dizimo] para o pastor. O que o pastor fará com o dízimo que é um problema dele, para prestar conta com Deus. Se ela pede isso de volta, ela não deu pra Deus, ela deu para o homem", opinou Maravilha.

A artista anida fez uma avaliação de como Urach se comporta hoje em dia. "Essa nova mudança que é um livre arbítrio dela - e eu respeito - [mas] ela muitas vezes meio que blasfema usando a Bíblia, falando que vai fazer uma igreja, que vai mover pela fé, é meio dúbio", apontou.

"É inquestionável a palavra de Deus [...] E ela fazer alguma situação segurando a Bíblia e deturpando não acho bacana", afirmou ela. Ao final, Mara garantiu que não possui desavenças com Urach.

"Ela nunca fez nada contra mim. Inclusive teve um dia que cheguei a visitá-la na casa dela. E eu desejo o melhor", finalizou.

