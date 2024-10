Reprodução: Instagram Iguana apareceu na piscina da artista

Anitta passou por um sufoco neste domingo (13). A artista encontrou uma iguana na piscina de sua casa, em Miami. Visivelmente assustada, a voz de "Girl From Rio" contou o momento tenso para os seguidores.

"Descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva. E o cachorro [Charlie] está enlouquecido, ele não para de nadar um segundo", iniciou ela. Após isso, o cão da cantora entrou no local em que o réptil, deixando a artista com medo.



"Você vai ter um ataque do coração de tanto nadar, Charlie. Não é saudável", disse ela ao pet. Na beira da piscina, Anitta tentou chamá-lo para sair da piscina. "Vamos embora, Charlie. Nós perdemos. A piscina é dela. Eu não vou perder o meu cachorro nadando por cinco horas para achar esse bicho", lamentou.

Dentro de casa, a dona de "Deixa Ele Sofrer" falou mais uma vez a respeito da iguana: "Ela não morreu? Eu te falei que ela tava se fingindo de morta. Esses bichos são mais espertos que a gente", finalizou ela com bom humor.

