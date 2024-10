Cristina Granato/Gshow Hugo Moura e Maria Clara Senra posam juntos e reforçam rumores de romance





Hugo Moura e Maria Clara Senra foram vistos juntos na exibição do filme 'Malu', que aconteceu na noite da última quinta-feira (10) no Festival do Rio , em um cinema da Zona Sul . Os dois posaram lado a lado durante a sessão, alimentando os rumores de um possível romance entre eles.

Horas antes de comparecer ao festival de cinema, o ex-marido de Deborah Secco compartilhou uma foto com a jornalista Maria Clara Senra em seus stories, que logo foi repostada por ela. Hugo e Deborah anunciaram o término do casamento, que durou nove anos, em abril deste ano, e o casal tem uma filha, Maria Flor.

Maria Clara, que atuou como repórter do Canal Brasil no tapete vermelho do filme, também registrou e compartilhou alguns momentos em suas redes sociais.









