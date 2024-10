Reprodução Instagram Gato Preto e Bia Miranda





Nesta sexta-feira (11), Bia Miranda revelou que retomou o namoro cm Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto .

O influenciador postou que estava almoçando com a agora namorada, que revelou estar grávida. "Será que vem menino ou menina?", declarou.





Gato Preto ainda disse que iria expor todas as pessoas que flertaram com a ex-peoa no período que eles estiveram separados. "Aos comprometidos que estavam dando em cima da Bia nesse tempo que passamos separados, vou expor um por um! Eu estava esperando a hora certa para falar para vocês (risos)", postou Gato Preto nos Stories do Instagram.

Bia completou: "Se eu contar para vocês o tanto de famoso comprometido que veio dar em cima de mim esses dias, vocês não acreditam".

Gravidez



Depois de anunciar o término com Gato Preto, Bia Miranda veio a público contar que tinha descoberto estar grávida do rapaz com quem rompeu. “Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem para nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter", escreveu ela no último domingo (29).