Morreu nesta quinta-feira (10), aos 96 anos , Ethel Kennedy , viúva de Robert F. Kennedy . Ela estava hospitalizada após sofrer um derrame. A notícia foi confirmada Joe Kennedy III, através de rede social X .

"É com nossos corações cheios de amor que anunciamos o falecimento de nossa incrível avó, Ethel Kennedy. Ela morreu esta manhã devido a complicações relacionadas a um derrame sofrido na semana passada", disse o neto.

Na noite desta terça-feira (8), Kerry Kennedy , filha de Ethel, revelou que o derrame ocorreu na quinta-feira anterior, enquanto sua mãe dormia. Ela foi levada a um hospital — que não foi identificado — onde se encontrava "descansando confortavelmente" enquanto recebia tratamento.





Ethel Kennedy estava presente ao lado de Robert F. Kennedy quando ele foi assassinado na cozinha do Ambassador Hotel, em Los Angeles, em 5 de junho de 1968, logo após conquistar a vitória nas primárias presidenciais democratas da Califórnia. Infelizmente, seu cunhado, o presidente John F. Kennedy, havia sido assassinado em Dallas menos de cinco anos antes.

No mesmo ano de 1968, Ethel fundou o Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, uma instituição dedicada à promoção dos direitos humanos através de litígios, advocacy, educação e inspiração. A organização sem fins lucrativos também oferece prêmios anuais a jornalistas, autores e outros que tenham feito contribuições significativas para a defesa dos direitos humanos.

Até os 90 anos, Ethel continuou a ser uma figura ativa na luta social. Em 2016, participou de uma manifestação em apoio a salários mais altos para trabalhadores rurais na Flórida e, em 2018, realizou uma greve de fome em protesto contra as políticas de imigração do governo Trump.

