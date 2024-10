Reprodução/Instagram P Diddy e Beyoncé





Nesta quinta-feira (10), o jornalista Piers Morgan se desculpou publicamente a Beyoncé. Isso porque após Jaguar White conceder uma entrevista ao apresentador associando a cantora e o marido, Jay Z a todo o escândalo envolvendo P Diddy.





Pedido de desculpas

Os advogados do casal entraram em contato com ele e também tirou trechos da reportagem que foi ao ar no Piers Morgan na última semana. A príncipio, Piers estava relutante de tirar: "A realidade do mundo moderno é que praticamente todos têm uma plataforma, desde que tenham algo a dizer que outras pessoas queiram ouvir. É por isso que a convidamos para ser entrevistada. As pessoas que fazem essas alegações têm uma audiência com ou sem programas como o meu", defendeu.

Mas, após uma conversa com os advogados de defesa do casal, ele mudou de opinião. "Editar entrevistas não é algo que fazemos levianamente no programa chamado 'Uncensored' [sem censura, em tradução literal]. Mas, como diz o provérbio do 'grito de fogo' em um teatro lotado, também existem limites legais para nós. E pedimos desculpas a Jay-Z e Beyoncé", justificou ele.