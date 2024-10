Instagram/Reprodução Francisco Cuoco comentou a saída do Faustão da Globo

O ator Francisco Cuoco, de 90 anos, e o filho Diogo Rodrigues Cuoco foram condenados a pagar mais de meio milhão de reais a um ex-funcionário , após uma ação trabalhista.



O ex-contratado da Globo teria sido condenado logo em primeira instância a pagar o valor de R$ 497 mil ao ex-funcionário Luis Queiroga Cirne de Castro. Outro sócio, Fernando Brito Abunhosam também foi envolvido na condenação.

A primeira instância do caso foi definida em maio de 2022, com a informação sendo dada pelo jornal Extra na época.

Entretanto, a defesa do ator recorreu. O pedido foi negado pela Justiça e definiu que o caso não cabe recurso, com ele sendo julgado em última instância.

Com o valor corrigido pelo IPCA-E, a indenização ultrapassa R$ 545 mil na cotação atual.

Entenda o caso

O ator com os sócios eram donos da Eat Alimentos LTDA. Luiz afirma que trabalhou na empresa por cerca de 6 anos, de 2005 a 2011. De acordo com as informações do Extra , o funcionário teria aberto o processo pelo atraso de 1 ano em ter a carteira assinada, além do não pagamento das horas extras, atraso nos pagamentos dos salários e das férias, e que ficou sem férias durante 5 anos.

À Justiça, o ator e o filho alegam que não são mais sócios da empresa desde 2016. Entretanto, a informação foi descartada pelo juiz, uma vez que eles trabalhavam na empresa quando Luiz era empregado.

