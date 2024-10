Youtube/Podpah Artista mora em casa luxuosa

MC Carol abriu as portas de sua mansão e mostrou os detalhes da casa luxuosa na última quarta-feira (09). No quadro "Podpah visita", do canal Podpah, a artista recebeu Pedro Scooby para um tour pelo local.



No vídeo, a voz de "100% Feminista" exibe os cômodos da mansão, como as salas de estar e jantar. Além disso, ela também levou o surfista para conhecer a área externa, que contém uma piscina, churrasqueira e um closet para as roupas que a performer usa em seus shows.

Dificuldades financeiras

Em certo momento do tour, MC Carol falou a respeito dos obstáculos que já enfrentou. "Já cheguei a fazer sete shows num sábado a R$ 50 cada um", contou ela ao ex de Luana Piovani.

"E isso quando eu recebia, porque o contratante fugia e não pagava. Mas é fazer a parada por amor e ter fé que um dia a parada não ia dar ruim", detalhou. A funkeira é um dos nomes mais conhecidos do gênero. Nos últimos anos, ela colaborou com Pabllo Vittar na faixa "Descontrolada", e com Iza, na música "Fé nas Maluca".

Área externa da mansão de MC Carol Youtube/Podpah Sala de jantar de MC Carol Youtube/Podpah Sala de estar de MC Carol Youtube/Podpah Piscina da mansão de MC Carol Youtube/Podpah Closet de MC Carol Youtube/Podpah Área de convivência da mansão de MC Carol Youtube/Podpah

