Na última terça-feira (8), foi ao ar mais um episódio do programa “Sobre Nós Dois” no GNT. Sabrina Sato e Marcelo Adnet receberam os casais Giovanna Lancellotti e Gabriel David , além da atriz Thati Lopes e George Sauma.





O programa teve como tema “desejo” e, em uma conversa leve e divertida, eles compartilharam a maneira inusitada como se conheceram e iniciaram seus romances.

Em uma das dinâmicas, Giovanna Lancellotti compartilhou uma experiência vivida pelo casal ao assistirem a um show inusitado na Tailândia. Trata-se de um espetáculo de “ping-pong erótico”, indicado por ninguém menos que a própria Sabrina. "Você senta na plateia, e a mulher coloca as bolinhas de pingue-pongue (nas partes íntimas) e solta em você.

Você está com uma raquete e tem que rebater. Eu errei todas. Todas as bolas molhadas cairam", explicou a atriz, que continuou a descrever a apresentação da qual seu noivo participou: “a mulher introduziu uma caneta... lá. E perguntou: 'Qual é o seu nome?'. Ele: 'Gabriel'. Ela foi lá prontamente, ajoelhou e escreveu com a letra melhor do que a minha: Gabriel. A gente tem até hoje esse quadro", contou, rindo.

Não pegaria ex

Em outro momento do programa, Sabrina revelou que não fica com antigos parceiros, “jamais pegaria um ex-namorado”. Em sua justificativa, a apresentadora disse que tem muito carinho por eles e que “ressignifica suas relações”. Ela prefere terminar o relacionamento com boas lembranças e sentir saudade da época: “é trabalhar o ‘bola pra frente’”, complementou Thati.