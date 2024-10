Reprodução/Instagram/ @raquelbritoofc Raquel Brito retorna às redes sociais após desclassificação da 'A Fazenda 16'

A influenciadora digital e ex-peoa Raquel Brito , de 23 anos, fez sua primeira aparição nas redes sociais nesta quarta-feira (9), dois dias após ser desclassificada da 'A Fazenda 16' devido a orientações médicas .

A irmã do campeão do 'BBB24', Davi Brito, compartilhou uma selfie nos Stories do Instagram. Na foto, ela aparece com uma camisola do hospital e escreve: "Benção, vim aqui rapidinho e quero hablar com vocês. Volto em instantes."

A jovem publicou uma série de vídeos explicando o que teria acontecido para que ela fosse eliminada do reality show rural da RecordTV. "Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão. Estou aqui para falar com vocês, para deixar o coração de muita gente calmo, que eu to bem. Eu fui muito bem assistida. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, por estar comigo naquele momento, só eu e Ele sabe o que eu senti."

Ela continua: "Depois eu quero agradecer também a toda a equipe do programa porque foi muito ágil. Eu sei que no vídeo parece que não, mas no momento que eu estava ali foi muito ágil, me ajudaram muito. Eu tô tendo muito suporte, vocês não têm noção. Eu tô muito bem assistida, eu tô com os melhores profissionais de São Paulo, eu tô sendo muito bem cuidada."

Segundo Raquel, a emissora prestou todo o suporte necessário: "E gente, além de agradecer muito a equipe, a vocês, quero agradecer também a todos da casa, eu to com muita saudade, mesmo. Eu não esperava nunca que eu iria sair dessa forma, por motivos que podem acontecer com qualquer pessoa. Eu só vou pedir que parem de especular coisas que não tem um pingo de verdade. Não vou absorver isso para mim. Eu só vou cuidar de mim. Graças a Deus estou com uma equipe que tá combatendo as fake news. Eu vou me pronunciar bem depois, agora não."

Ela então finaliza: "O que tem mais valioso aqui em jogo agora é minha saúde. Enfim, só peço que vocês aguardem mais informações. Também a equipe vai se pronunciar em relação a tudo e desde já muito obrigada pelo carinho que você estão tendo, mas eu tô bem, tá? To bem e vou permanecer bem, com fé em Deus. Beijos!"

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp