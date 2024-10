Reprodução/Instagram Justin Bieber e P. Diddy





Com todas as acusações envolvendo o nome de Sean Diddy Combs, Justin Bieber estaria enojado, já que rapper foi um de seus maiores incentivadores no começo de sua carreira.





Segundo o US Weekly, a assessoria do cantor ainda pediu para ele não se envolver em nada sobre essa história. Bieber, que recentemente se tornou pai do primeiro filho, Jack Blues, fruto de seu casamento com Hailey Bieber, também afirmou que "não tem nada a ver" com as acusações.

Diddy foi preso em 16 de setembro após mais de 120 acusações que envolviam desde estupro, abuso, extorsão e tráfico sexual.

Vídeo

Após tudo isso, um vídeo de 2009, em que Justin tinha apenas 15 anos voltou a circular nas redes sociais. Ele e Diddy passam 48 juntos, na casa do rapper sem a supervisão dos pais do canadense.

“Ele está tendo 48 horas com Diddy, onde estamos [sic] e o que estamos fazendo, não podemos revelar. Mas é definitivamente o sonho de um garoto de 15 anos. Nós vamos ficar completamente loucos”, dizia o rapper.