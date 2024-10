Reprodução: Instagram Sarah, filha de Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, do BBB 14, comemoraram o nascimento da primeira filha, Sarah, em um vídeo emocionante . O conteúdo, que foi publicado na manhã desta quarta-feira (09), mostrou como foi o parto prematuro e os primeiros momentos dos pais de primeira viagem com o bebê.

"Dia 25/09 completávamos 33 semanas e 4 dias. Como compartilhei com vocês, estava internada na UTI há alguns dias por conta da pré eclâmpsia para tentar estabilizar a pressão. Porém, na manhã do dia 25, os batimentos da nossa pequena não estavam dos melhores", revelou Ganacin na postagem realizada no Instagram.

"Foi quando a equipe entrou no quarto avisando que 'Chegou a hora! O parto acontecerá em 2 horas', Sarah nasceu! Às 12:12, com 2.020 kg e 43 cm", especificou a ex-reality. "O parto foi uma cesária tranquila e repleta de muito amor", garantiu.

Em entrevista ao Gshow, Nasser falou um pouco mais a respeito de como foi o dia do parto. "Foi uma emoção absurda! Estava com receio de olhar o corte do parto em si, mas quando tive coragem de ver, foi uma cena e um momento tão incrível", se emocionou.

O ex-BBB, então, contou que chorou após o nascimento de Sarah. "Ela saiu para tomar oxigênio, e quando ela deu o primeiro choro, o papai aqui também chorou demais", se abriu. Além disso, ele também explicou sobre a pré eclâmpsia e como descobriram que o parto ocorreria antes da data prevista.

"Os médicos entraram com várias medicações fortes para controlar a pressão, mas nada estava adiantando. Foi então que um médico disse que ela estava em processo de pré-eclâmpsia, e que provavelmente só sairíamos de lá com a Sarah nos braços. Foi realmente um choque", resumiu.



