A atriz Renata Del Bianco , conhecida por interpretar Vivi na primeira versão de "Chiquititas" , em 1990, surgiu nas redes sociais para fazer um desabafo sobre a morte dos tios Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos. O casal foram mortos a facadas na última terça-feira (8), em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.



Nesta quinta-feira (9), a atriz disse nas redes sociais: "Passando para agradecer as mensagens de conforto nesse momento difícil. Meu coração está em Cachoeiro de Itapemirim. Meus pais foram para lá e eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho e os animais".

Renata, que tem 39 anos, mora em São Paulo com os filhos Arthur, de 2 meses, e Aurora, de 6 anos. A tia, Cacilda, é irmã da mãe da atriz.

Cacilda e Luiz eram sogros do prefeito da cidade e donos de um hotel há mais de 30 anos, o Hotel Duarte. Eles moravam no estabelecimento e foram mortos a facadas no local.

Segundo as informações da Polícia Civil, o caso é tratado como crime premeditado. Após a morte do casal, o hotel foi revirado e tiveram itens roubados. Além do casal, os dois cães da família também foram mortos. Um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 36 anos, foram detidos. Eles são acusados de duplo homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e crime contra o meio ambiente (morte dos cães).

