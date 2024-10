Reprodução: Instagram Filha de Neymar fez 1 ano no último domingo

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr. viajaram para comemorar o primeiro aniversário da filha, Mavie . O local escolhido foi um resort na Arábia Saudita.



Ma manhã desta terça-feira (8), a influencer de 30 anos compartilhou um tour pelas acomodações do hotel e sensualizou em uma das piscinas privativas do resort.

No vídeo publicado por Bruna, ela ostenta o corpão em um maiô preto cavado, com a frase "made in Brazil" estampada. Ela ainda aparece sendo filmada andando de bicicleta pelo resort e mergulhando uma das piscinas, que tem vista para o Mar Vermelho. Ela escreve na legenda: "Paraíso"

Segundo as imagens compartilhadas pela influenciadora no Instagram , eles estão acomodados no Najuma, localizado na Arábia Saudita. No site, a acomodação é descrita como "uma conexão com o mar, a terra e as estrelas, unindo histórias do passado da região a experiências do momento presente."

O iG Turismo fez uma simulação de quanto custaria se hospedar no resort e identificou que o valor pode chegar a mais de R$ 90 mil por dia. Veja as fotos do hotel.

O resort é localizado em um arquipélago com mais de 90 ilhas intocadas, na região do Mar Vermelho





