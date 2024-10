Instagram Rebeca Andrade aproveita viagem na Espanha

A ginasta Rebeca Andrade está aproveitando a vida após o fim das Olimpíadas de Paris 2024 , em que ganhou sua primeira medalha de ouro olímpica. Nesta quarta-feira (9), a jovem encantou os seguidores com registros de sua viagem à Espanha.



Em um carrossel publicado no Instagram, Rebeca posa em frente ao Peschiera del Garda, um castelo localizado no país europeu. A jovem está usando um vestido bem recortado xadrez, com tons de cinzas, além de um blazer azul e uma bolsa verde.

Na legenda, Rebeca afirma: "Cansei de esconder… eu sou uma PRINCESA!". Ela ainda coloca um emoji de um castelo e a hashtag 'sorry', fazendo uma referência a Disney.

Veja as fotos

Rebeca Andrade aproveita viagem na Espanha Instagram Rebeca Andrade aproveita viagem na Espanha Instagram Rebeca Andrade aproveita viagem na Espanha Instagram





Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza da atleta. Uma fã escreveu: "A legenda surpreendeu um total de 0 pessoas". Outra brincou: "Não há como esconder...linda!"

