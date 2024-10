Foto: Reprodução Ex-BBBs que já participaram de "A Fazenda"

Se você é fã de Big Brother Brasil provavelmente pode ter notado que alguns ex-brothers também aceitaram o convite para participar de um outro reality tão queridinho quanto da audiência. " A Fazenda ", que em sua 16ª edição apostou em dois nomes conhecidos pelo público: Gizelly Bicalho e Larissa Tomásia. E o que elas têm em comum? Ambas já estiveram no BBB.

No entanto, não foram só elas que saíram da casa mais vigiada do Brasil para o programa da Record. O IG Gente relembra aqui a trajetória de 7 ex-BBBs na atração dirigida por Rodrigo Carelli .

Jaquelline Grohalski

Foto: Reprodução Jaquelline Grohalski

Conhecida por ter feito parte do elenco do BBB 18, Jaquelline Grohalski conseguiu reverter o cancelamento e saiu vitoriosa de "A Fazenda 15". Sendo uma das principais aliadas de Rachel Sheherazade e envolvimento amoroso de Lucas Souza, a ex-peoa chegou até o último dia do reality e venceu a temporada com 56,17% dos votos.

Cezar Black

Foto: Reprodução Cezar Black

O influenciador se tornou conhecido pelo público ao participar do BBB 23, edição que coroou Amanda Meirelles como vencedora. No mesmo ano, o baiano entrou no reality de Rodrigo Carelli.

No entanto, a trajetória de Cezar Black não foi apoiada pelo público. Sobre a comparação entre a atração apresentada por Tadeu Schmidt e "A Fazenda", ele afirmou: '"A Fazenda é um reality muito pesado, o BBB sempre tenta colocar os participantes, mesmo com uma trajetória ruim, em um lugar de meme, coisas legais... um lado positivo", disse ele à Caras.

"A Fazenda tende colocar as pessoas que são eliminadas em um lugar de ser julgado", complementou o ex-peão, que foi eliminado na reta final do reality, com 14,87% dos votos para permanecer no jogo.

Ana Paula Renault

Foto: Reprodução Ana Paula Renault

Uma das participantes mais marcantes da história do BBB 16, Ana Paula Renault era um dos nomes mais cotados para a atração rival. Entretanto, ao entrar em "A Fazenda 10", ela não conseguiu repetir o feito.

A jornalista foi a terceira eliminada da edição em um embate com Nadja Pessoa, sua principal rival da época. A influenciadora obteve apenas 35,80% dos votos para continuar no programa.

Assim que descobriu que não voltaria ao reality, Ana Paula afirmou: "De coração, agora eu quero que 'A Fazenda' afunde em audiência".

Marcos Harter

Foto: Reprodução Marcos Harter

A trajetória de Marcos Harter em ambos os realitys foi marcada por várias questões. No BBB 17, ele foi expulso após agredir e coagir Emily, a ganhadora do programa. Os dois tiveram um relacionamento e, ao longo da edição, o namoro deu espaço a uma relação marcada por discussões e ameaças.

No mesmo ano, o médico foi para a "A Fazenda 9" e conseguiu chegar até a final do programa. Na atração da Record, Harter foi o vice-campeão, levando um carro zero quilômetro.

Flávia Viana

Foto: Reprodução Flávia Viana

A atriz participou do BBB 7 e retornou ao reality da Record em 2017. Vencedora de "A Fazenda 9", Flavia Viana ganhou a edição com 56,37% dos votos. Em uma disputa acirrada com Marcos Harter, a influenciadora levou a melhor.

Matheus Lisboa

Foto: Reprodução Matheus Lisboa

Conhecido por ter participado do BBB 16, Matheus Lisboa também participou da mesma edição que Flavia Viana e Marcos Harter. Em "A Fazenda 9", o jovem chegou ao terceiro lugar da competição com apenas 3,37% dos votos.

Hariany Almeida

Foto: Reprodução Hariany Almeida

O BBB 19 foi uma sensação de "quase lá" para Hariany Almeida. Momentos antes da final do programa, ela foi eliminada após agredir a vencedora da temporada, Paula Von Sperling. Depois disso, no mesmo ano, a loira entrou em "A Fazenda".

A participante de "A Fazenda 11" foi longe no jogo: a ex-peoa foi a vice-campeã da temporada, com 28,63% dos votos. A influenciadora ganhou um carro pelo segundo lugar na temporada que coroou Lucas Viana como campeão.

