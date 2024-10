Reprodução: Instagram Antes e depois de Francisco Gil

Francisco Gil virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (09) após publicar um carrossel de fotos com alguns momentos nos Lençóis Maranhenses. O músico, que emagreceu após mudança no estilo de vida, chamou a atenção dos usuários, ao compartilhar os registros na web. É que em uma das imagens, ele aparece apenas com uma toalha amarrada na cintura enquanto exibe o corpo definido ao posar para uma selfie em frente ao espelho.

"Era um sonho conhecer o atins e os lençóis maranhenses. Só que acabou indo para muito além e ainda aprendi a velejar. Ai é loucura! Obrigado a todos os envolvidos. O Brasil é bonito demais", escreveu ele na legenda da postagem.

Nos comentários, os internautas enalteceram o físico do compositor. "E o zoom que eu dei?! Quem mais?", perguntou um seguidor. "Gente. E esse emagrecimento?! Preciso", acrescentou uma segunda.

Francisco Gil Reprodução: Instagram Francisco Gil Reprodução: Instagram Francisco Gil Reprodução: Instagram

"Quem leva mala pra praia?", brincou a cantora Pabllo Vittar. "Gente, eu soltei um gemido baixinho", complementou o influenciador Fabão. "Por baixo daquelas roupas meio hippie descoladas, se esconde um grande gostoso, misericórdia. Pena que não conheceu o meu lenço Maranhense", elogiou uma internauta.

