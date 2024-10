Reprodução: Instagram Anitta em stories na útlima terça (08)

Anitta usou as redes sociais na última terça (08) para desabafar a respeito do Furacão Milton . A voz de "Sua Cara" mostrou a reação que teve ao descobrir que o desastre natural chegou à Miami, cidade na qual a cantora mora nos Estados Unidos.



"Essa sou eu percebendo que eu tenho 4 casas diferentes, mas acabei estando na casa de Miami bem quando o furacão ataca", escreveu ela na legenda da foto que exibe sua expressão de choque.

O Furacão Milton está indo em direção à costa central do Golfo da Flórida. Antes, ele se formou no Golfo do México e atingiu a categoria 5 (alta intensidade). Ao que tudo indica, a formação chegará à Miami, no estado da Flórida, nesta quarta (09).

Na última terça, de acordo com a FlightAware, mais de 700 voos foram cancelados e cerca de 1400 atrasos foram registrados pela companhia. Por conta do perigo, os aeroportos da Flórida o de Orlando cancelaram viagens até a próxima quinta (10).

Reprodução/NOAA via AFP Furacão Milton já é considerado a pior tempestade dos últimos 100 anos

