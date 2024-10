Instagram/@fatimasampaioreal 09/10/2024 Viúva de Cid Moreira faz homenagem ao apresentador





Fátima Sampaio Real , viúva do jornalista Cid Moreira , publicou uma homenagem em suas redes sociais uma semana após a morte do marido. “Nosso amor e carinho para o Cid Moreira. Nosso abraço final…” escreveu ela, acompanhando a mensagem com um vídeo.

Cid faleceu no dia 3 de outubro, aos 97 anos, no hospital Santa Teresa, em Petrópolis , onde estava internado para tratar pneumonia e peritonite, além de lidar com insuficiência renal crônica que o obrigou a fazer hemodiálise nos últimos três anos.



Carreira

Nascido em Taubaté , no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, em 1927, Cid Moreira se tornou um apresentador conhecido mundialmente pela atuação como jornalista. Em 1994, Moreira trabalhou como radialista na "Rádio Difusora de Taubaté" . Em São Paulo, Cid passou pela "Rádio Bandeirantes" e pela "Propago Publicidade". Na década de 1950, ele ingressou no meio que o alçou ao destaque no ramo jornalístico: a TV.

Tupi, Globo, Excelsior e Continental são algumas das emissoras televisivas em que foi contratado. Já na década de 1960, Cid Moreira se consolidou na Rede Globo e assumiu o comando do “Jornal Nacional” , principal jornalístico do canal até hoje.

Narrações bíblicas

Fora o destaque que conquistou na indústria fonográfica e televisiva, Cid Moreira se dedicou à narração da bíblia . O jornalista narrou, na íntegra, o best-seller religioso em 2011. Desde 1990, ele gravava faixas sonoras de alguns salmos do livro.



















