Reprodução: Instagram Gkay já adotou várias técnicas

Um vídeo do antes e depois de Gkay viralizou nas redes sociais após a própria influenciadora reconhecer, na última segunda-feira (07), o quanto mudou. "Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo", escreveu ela na legenda da publicação. Saiba abaixo todas as mudanças que a atriz já fez no corpo .



Algumas das cirurgias adotadas por Gkay não foram mencionadas por ela. No entanto, em entrevista à Quem em dezembro de 2022, a esteticista Isabela Viegas comentou sobre as transformações no corpo da blogueira.

"A Gkay nos confiou a responsabilidade de realizar todos esses procedimentos, buscando ter mais autoestima e se sentir bem consigo. Todo ano ela está conosco para a manutenção de alguns dos procedimentos e saber que ela sai da clínica satisfeita com os resultados é recompensador demais", explicou a profissional da JK Estética Avançada, local em que a artista fez os procedimentos.

Mastopexia

Em 2022, Gkay realizou uma mastopexia, procedimento que visa levantar os seios. Além disso, ela aproveitou e colocou uma prótese de silicone na região. Na cirugia, a aréola e o tecido mamário são reposicionados. Com isso, ocorre a remoção do excesso de pele, garantindo um contoro diferente e uma melhor posição da mama.

Fox Eyes

Queridinha das celebridades, a prática é uma das principais quando se fala de procedimentos na região do rosto e já foi feita pela blogueira. O Fox Eyes consiste no levantamento do olhar. Traduzido como "olhos de raposa" para o português, a cirurgia garante um rosto marcado e uma forma mais arredondada nos olhos e sobrancelhas.

Lipo LAD

Ainda em 2022, Gkay fez uma Lipo LAD na região abdominal para remover o excesso de gordura em regiões localizadas. Com o procedimento, a musa ganhou gominhos e, desde então, possui o físico de atleta.

Sobre a cirurgia, Gkay desabafou a respeito em 2022. "Dói muito o pós-operatório, muito, muito", iniciou ela. "Para mim a pior parte é [usar] o dreno", acrescentou.

Preenchimentos labiais e em áreas do rosto

A artista realizou preenchimentos na área de lábios, da mandíbula e nas maçãs do rosto. A influenciadora também aplicou botox em partes específicas do rosto. Atualmente, a musa retirou os preenchimentos e se sentiu bem sem eles.

“A partir do momento que tirei os preenchimentos, eu comecei a me sentir melhor. Renovei minhas lentes (dos dentes) e muita gente tem elogiado o meu sorriso", contou ela ao Gshow.

CM Slim



A técnica consiste em fortalecer alguns músculos em certas regiões do corpo. Abdômen, glúteos, bíceps e tríceps são algumas das áreas que podem receber o procedimento ao qual Gkay já se submeteu.

Round Glúteo

Na região dos glúteos, a atriz realizou a cirurgia, que ajuda no rejuvenascimento das nádegas. Além disso, a área adquire um contorno melhor e possibilita o glúteo a ficar mais redondo.

Morpheus

Um dos procedimentos considerados mais invasivos, a técnica Morpheus visa a produção de colágeno, para corrigir linhas de expressão, a textura da pele e a flacidez no corpo. Famosas como as irmãs Kardashians também já aderiram à prática.

"Vim fazer o Morpheus, o laser queridinho das Kardashians", contou Gkay em outubro de 2022.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .