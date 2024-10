Reprodução Instagram Paul Cabannes sofre acidente em SP

O humorista francês Paul Cabannes , que sofreu um grave acidente de carro na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, detalhou como foi o momento em que o carro capotou na noite do último sábado (5).



Em um vídeo compartilhado em seu Instagram de um corte de seu show de stand up , ele afirma: "Sinto-me um sobrevivente. Um carro entrou muito rápido na gente, capotou, os vidros explodiram, e eu fiquei anêmico. Então, não lembro muito bem."

O humorista afirma que, quando retomou a consciência, ele estava na barreira de segurança, sentado, e com as pessoas perguntando se ele estava bem: "Quando acordei, falei que tive um pesadelo horrível. Eles disseram: 'Pois é, um carro bateu a mais de 200 por hora. Se não fosse a blindagem, você teria morrido'".

Entretanto, Paul diz que fez uma piadinha quando disseram que ele quase morreu: "Eu falei: 'Sério?'. Eles confirmaram, e eu respondi: 'Ufa! Eu sonhei que tinha sido escolhido para ser mesário'. Ele perguntou: 'Mas você vai ficar fazendo piadinha o tempo todo?'. E eu falei: 'Cara, fazer piada com a desgraça é a alma do brasileiro. Meu passaporte é francês, mas minha alma é brasileira'."

Veja o vídeo





Entenda o caso

O acidente aconteceu no último sábado. Paul estava voltando para São Paulo após realizar um show na cidade vizinha, Jundiaí.

De acordo com a assessoria do humorista, o carro em que o humorista estava foi atingido por na traseira por outro veículo em alta velocidade e desgovernado. Além de Paul, viaja no carro a sua filha de 12 anos, uma amiga e um motorista.

Todos os passageiros saíram ilesos do veículo. Eles foram levados para exames no Hospital Metropolitano, em que não identificaram lesões de maior gravidade.

