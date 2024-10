Reprodução Instagram - 8.10.2024 Mariana Derderian voltou as redes sociais após a morte do filho Aravena

Mariana Derderian, de 44 anos, retornou às redes sociais. Conhecida pela atuação na versão chilena de “Floribella”, a atriz estava afastada da web desde maio deste ano, quando perdeu o filho, Aravena, de 6 anos, em um incêndio.



“Estou passando para agradecer, agradecer muito, muito, muito, todo o carinho que vocês têm me dado, por todo o apoio, todo o fortalecimento que tenho recebido, nas ruas ou aqui, com vocês”, iniciou a artista.



“Fico muito emocionada com tanto carinho, tanto apoio, empatia. Temos que tentar dar sempre a melhor versão de nós mesmos, por mais que a vida te coloque nas piores situações. É preciso escolher sempre o caminho da luz”, acrescentou.



Retorno

A atriz de “Floribella” ainda explicou que decidiu retornar às redes sociais por conta do apoio dos fãs. “Aos poucos estou voltando. Gosto desse espaço, porque me faz bem estar em contato com as pessoas, me comunicar, e aqui é um lugar onde sinto que posso fazer tudo isso. Seguiremos em contato”, concluiu.

