Reprodução: Instagram Jessica Caban namorou com a voz de "Grenade" por 13 anos

O fim do namoro de Bruno Mars e Jessica Caban ficou marcado para os brasileiros . Durante um show em São Paulo no último sábado (5), a voz de "24k Magic" revelou que está solteiro . Após contar a novidade, os fãs do artista encheram os comentários do perfil da modelo.



"Tá no Brasil, amiga? Vamos no barzinho beber uma cerveja e comer ovo cozido?", perguntou uma internauta. Caban, então, respondeu: "Não, eu não estou no Brasil. Um dia, eu espero visitar. Está na minha lista".

Outros comentários que mencionavam o fim do relacionamento com o músico também estavam presentes na última foto postada pela modelo. "Pensei que estava vindo para o Brasil. Queria tanto te conhecer", desejou uma usuária.

"Venha curtir o niver do seu amor", pediu uma segunda em referência ao aniversário de Bruno Mars, que completa 39 anos nesta terça (08). "Você combina com o Brasil. Jessica, vem pra cá", suplicou uma terceira.

"Como [você] deixa nosso marido vir sozinho pro Brasil", ironizou uma quarta. "Que te deixem em paz come ssa notícia do fim [do namoro]", defendeu uma quinta.

