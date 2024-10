Reprodução/Instagram O cavalo do cantor se chama Chico Whiz

O cantor sertanejo e empresário Sorocaba , de 44 anos, demostrou toda a sua paixão por cavalos ao construir uma casa de luxo exclusiva para seu cavalo da raça Quarto de Milha, Chico Whiz . O artista, que faz dupla com Fernando, importou o animal dos Estados Unidos.



Em uma recente publicação no Instagram, o músico compartilhou os detalhes da nova residência destinada ao animal. Diferentemente de um simples estábulo, a casa conta com uma estrutura completa para a vivência humana.

O ambiente é decorado com madeira, couro e lustres em formato de chifres. Além disso, ele conta com uma área goumet completa, com forno e fogão, e uma mesa que comporta 14 pessoas.

O segundo andar da casa está em processo de construção, e será transformado em um estúdio musical. Sorocaba afirma que pretende gravar suas canções utilizando o cenário construído. "Vou poder gravar minhas canções todas nesse ambiente, junto com o cavalo", compartilhou o cantor com seus seguidores.

A casa também conta com uma baia para Chico, que é equipada com água, feno e ração. Há também um piquete externo para que animal possa relaxar ao ar livre.

No vídeo, Sorocaba diz: "É um cantinho bem acolhedor, que faz com que a gente se desconecte do mundo lá fora e pense em música, cavalo e boas histórias”. Veja o vídeo: