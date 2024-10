Reprodução: Instagram Yasmin Brunet

Yasmin Brunet aproveitou para descansar na Bahia e renovar o bronzeado. Na última segunda (07), ela publicou um carrossel de fotos de seu momento de descanso. "Esses dias na Bahia", escreveu a loira na legenda.



Nos registros, a ex-BBB aparece de biquíni preto entregando carão. Após a postagem, os seguidores a aclamaram pelos cliques. "É tanta beleza que não tem elogios o suficiente", enalteceu um usuário.



"Esse bronze", elogiou um segundo. "Gata, gostosa e bronzeada", disse um terceiro. "Eu estou apaixonada em tudo dessa viagem", admitiu um quarto. "Sereias realmente existem", brincou um quinto.

Yasmin Brunet participou do Big Brother Brasil 2024 . A modelo era um dos nomes mais cotados para participar do reality e, neste ano, garantiu uma vaga na Casa Mais Vigiada do Brasil. Após sua estadia no programa, Brunet fez outros trabalhos, como o Rock in Rio 2024 , no qual realizou entrevistas.

