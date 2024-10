Reprodução Instagram - 3.10.2024 Yasmin Brunet e Mia Carvalho estão em Caraíva

Yasmin Brunet, de 36 anos, voltou a ser alvo de especulações de um affair. Dessa vez, parte dos fãs da modelo e atriz especula que ela esteja vivenciando um romance com Mia Carvalho, influenciadora, cantora e também modelo.



Os comentários em relação ao suposto envolvimento amoroso aumentaram após uma coincidência inusitada. Yasmin está em Caraíva, comunidade litorânea em Porto Seguro, situada no estado da Bahia. Acontece que Mia também está no local.



Além de estarem no mesmo lugar, Brunet e Carvalho fizeram postagens de Gabriel Poeta, aumentando a especulação de que estariam juntas. O rapaz é um artista que costuma fazer saraus artísticos na região de Caraíva.



Fãs pedem por oficialização

Na web, a base de fãs da ex-BBB reforça a especulação de que ela e Mia estejam em um romance e pedem para que a suposta relação seja oficializada. “Mia Carvalho e Yasmin Brunet viajando juntas, assumam logo”, escreveu uma usuária do BlueSky. “Me cago de rir com a Mia Carvalho e a Yasmin Brunet sendo ‘amigas’.”, ironizou outra.



Embora não tenha confirmado as especulações da relação, Yasmin Brunet já revelou que ficou com Mia no passado. “Não é um relacionamento, mas, sim, eu e a Mia já ficamos e somos amigas”, declarou ela à jornalista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", em abril de 2024.

