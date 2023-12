Naiara disse que se sentiu melhor após o divórcio

Em 2021, eles se separaram, mas continuaram trabalhando juntos. No BBB 22, Naiara desabafou sobre a relação: "Quando eu estava casada, eu sinto que eu respirava e o ar não vinha (...). Chegou uma hora que eu entendi que meu sentimento estava no ter a atitude de falar, de conversar com o outro, e ser sincera. E esse fim do relacionamento não é o fim do mundo. Muitas pessoas que me conhecem desde sempre falaram: 'Nossa, Naiara, parece que você está tão mais bonita. O que você fez?'. Eu falei assim: 'Eu não fiz nada, continuo com a mesma aparência de quando eu estava casada, só que a diferença é que hoje eu me sinto mais eu'. Sinto que venho me encontrando", declarou na época.