Mavi Faria Delírio de Coringa e Arlequina é um transtorno psicótico real





Lady Gaga estaria triste com as críticas negativas que o filme ‘Coringa: Delírio a Dois’.Ela interpreta a Harley Quinn, namorada do Coringa interpretado por Joaquin Phoenix.

Segundo o Daily Mail, a cantora não esperava uma reação tão negativa das pessoas. “A Gaga está surpresa com a resposta a ‘Coringa 2’ e chocada que as pessoas não tenham amado, depois da resposta [positiva] dos críticos na première [no Festival de Cinema de Veneza]. Ela colocou muito de seu coração no filme e tem muito respeito pelos fãs da DC Comics”, explicou.





Oscar?

Ela e a sua equipe também acreditavam que o papel poderia garantir seu Oscar como Melhor Atriz. “Ela está decepcionada que ‘Coringa 2’ é uma bomba. Ela achou que o filme poderia render a ela uma indicação ao Oscar, principalmente porque o primeiro filme foi um sucesso e rendeu um Oscar para o Joaquin [Phoenix]”.

O insider ainda falou quais os próximos planos da cantora: “Ela agora quer um papel no próximo filme do Quentin Tarantino. Ninguém sabe qual será, mas ela quer fazer um teste. Ela vai fazer de tudo para conseguir se encontrar com ele assim que o roteiro ficar pronto, seria um momento definitivo para ela”.