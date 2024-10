Reprodução/Instagram Bruno Mars está solteiro





Fazendo uma série de shows no Brasil, Bruno Mars contou aos seguidores que está solteiro. Durante o show feito no sábado (5), no MorumBIS, em São Paulo, ele falou para o público sobre o assunto.





O cantor namorava a modelo Jéssica Caban e esclareceu os rumores do fim do relacionamento durante uma de suas músicas.

"Estou solteiro", disse Bruno. "Eu estou facinho. Cadê as solteiras?", completou ele, divertindo o público.

Relacionamento

Bruno e Jéssica namoraram durante 13 anos, pare ela que foi um de seus maiores sucessos, inclusive, a canção "Just The Way You Are".