Jojo Todynho usou as redes sociais para lamentar a derrota de João Marcello Branco, candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, no 1º turno das eleições. A voz de "Que Tiro Foi Esse" não gostou do resultado e deu sua opinião sobre a derrota do "pai" de consideração.



"Oi, gente. Dormi a tarde inteira. Vim comer esse churrasquinho para comemorar para comemorar, porque para a gente foi uma vitória, mesmo meu pai não entrando. É a experiência, porque é a primeira vivência na política. Vamos começar já o projeto Jojo 2026", iniciou ela.

A musicista também falou a respeito da derrota de Alexandre Ramagem (PL) a Eduardo Paes (PSD), que ganhou a eleição de prefeito com 60,47% dos votos válidos. "Queria muito que o Ramagem entrasse, mas o brasileiro é boêmio. Gosta da bagunça, né", atacou.

"Para vocês que estão falando no meu direct: 'chupa', gente, para mim, Dudu [Eduardo Paes] entrar não muda em nada. Ele não interfere na minha vida", acrescentou. "Vocês continuam comendo picanha imaginária, é isso. Vamos com tudo, Jojo 2026", provocou a artista.

Após o momento, ela publicou uma foto enquanto comia picanha. Na legenda, a vencedora de "A Fazenda 12" mandou uma indireta: "Não imaginária". Depois do desabafo, Jojo concluiu: "É isso. Dias de luta e dias de glória. Obviamente, ninguém quer perder".

"Ninguém entra em uma disputa querendo perder, mas a gente tem que ter a experiência para entender como funciona a máquina da política. A política é uma máquina e você tem que aprender a usar", finalizou a carioca.

