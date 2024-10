Instagram Jojo Todynho se preparando para o show do Soweto

A cantora Jojo Todynho , de 27 anos, aproveitou o show do grupo Soweto no último sábado (5) no Rio de Janeiro. A artista surgiu nas redes exibindo olhos claros e a barriga chapada , além de estar trajada com uma camiseta e uma faixa com o nome do grupo.



Veja a publicação feita sobre o show





Nos comentários, os seguidores elogiaram a funkeira. Uma seguidora escreveu: "O tanto que você tá maravilhosa". Outra completa: "Tá linda demais". Uma terceira afirma: "Cada dia mais linda!"

Jojo passou por um processo de emagrecimento de mais de 50 kg e vem exibindo a nova silhueta após a redução do estômago. A cirurgia bariátrica foi realizada em setembro de 2023, mas a funkeira já assou por algumas cirurgias estéticas como diminuição de mamas, abdominoplastia e a uma lipoescultura.

A artista disse sobre os procedimentos estéticos: "Decidi tratar a mama cuidando da parte funcional e estética. Na cirurgia, optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes. Realizamos mastopexia para reposicionamento e redução das mamas, troca do implante mamário de 1050 ml para 600 ml e confecção de sutiã interno para melhor sustentação".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp