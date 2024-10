Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Antonelli posa de biquíni

Giovanna Antonelli, de 48 anos, usou as redes sociais no último domingo (6) para compartilhar registros do fim de semana. A artista posou de biquíni e renovou o bronzeado enquanto curtia a estadia no Rio das Pedras, município do estado de São Paulo.



“Pedacinhos de um ‘finde’ dos sonhos”, escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. Nos comentários, a base de fãs da artista rasgou elogios a ela, destacando a barriga chapada e os músculos torneados de Antonelli.



“Apaixonada em você”, declarou uma internauta. “Como é ser a mulher mais linda que existe?”, questionou outra. “Descanso mais que merecido, aproveite”, opinou um terceiro. “Esse cabelo e shape estão tão perfeitos”, avaliou uma quarta. “Fiquei sem palavras, diva. Muito bela”, destacou ainda uma quinta usuária da rede social.

Veja as fotos:

Giovanna Antonelli exibe abdômen definido Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Antonelli mostra corpo trincado Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Antonelli não é mais contratada da Globo Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Antonelli curte fim de semana em meio à natureza Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Antonelli posa de biquíni Reprodução Instagram - 7.10.2024





Quando volta às novelas?

Afastada dos folhetins desde 2023, quando interpretou a delegada Helô em “Travessia”, Giovanna Antonelli não renovou o contrato de exclusividade com a Globo. A artista, no entanto, fará uma novela para o streaming. Trata-se de “Beleza Fatal”, que será exibida na Max em 2025.

