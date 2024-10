Reprodução/Instagram Raquel e Davi Britto





Após a eliminação de Raquel Brito de A Fazenda 16, o seu irmão, o vencedor do BBB 24 Davi Brito falou pela primeira sobre o estado de saúde da influenciadora.

No Instagram, Davi disse que a irmã está bem, e que deve voltar para sua casa na Bahia em breve e vai "seguir com a programação da vida dela".

"Gente, Raquel está bem. Acabei de falar com ela agora há pouco. Ela tá superbem, tranquila e leve, só passando aqui pra tranquilizar os meus fãs e as pessoas que me seguem. Tá tudo bem, graças a Deus, e vai continuar tudo bem", começou.

"Ela só vai cumprir as obrigações com a Record e retornar a Salvador e, aqui, nossa família dará todo o amor, suporte e o que ela precisar. Tá tudo bem, tudo na paz, e ela vai seguir com a programação da vida dela. Recebi a primeira ligação dela quando ela saiu", garantiu.





A eliminação







Em nota compartilhada à imprensa, a assessoria da emissora informa que a decisão veio após uma bateria de exames médicos feitas na peoa. Sob orientação médica, a RecordTV optou por desclassificar Raquel.



A notícia já era esperada pelos fãs do reality rural, uma vez que Raquel ficou quase 24h fora da sede. Os peões já foram informados sobre a desqualificação da peoa.

Leia a nota na íntegra



A RECORD informa que a participante da A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes.

Motivo da saída?



A peoa virou assunto das redes sociais nesta segunda-feira (7). O motivo? Ter sumido de “A Fazenda 16”. A peoa passou mal durante a Prova de Fogo e precisou ser socorrida às pressas.

Adriane Galisteu informou mais cedo nesta segunda: “Durante a disputa, Raquel passou mal. Ela já está sob cuidados da nossa equipe médica, passando por alguns exames, mas eu quero dizer que a Raquel está bem. Assim que ela receber o ok da nossa equipe, ela volta para o confinamento”.

Suelen Gervasio, que fez dupla com a peoa na competição, revelou que ela estava mal e que quase chegou a desmaiar. “Eu não sei o que aconteceu. Ela passou mal. A gente estava indo bem. Aí chegou num momento em que eu estava carregando ela mesmo. Eu falei: fica parada que eu faço. Ela quase desmaiou lá. Ficou muito ansiosa”, avaliou a peoa.