Marcelly Garcia é uma das filhas de MC Marcinho Marcelly Garcia é uma das filhas de MC Marcinho





Uma das filhas de MC Marcinho, Marcelly Garcia viralizou no TikTok ao falar que o pai não deixou nenhum dinheiro de herança. O funkeiro morreu em agosto de 2023 em decorrência de alguns problemas cardíacos.





No TikTok, a jovem falou que não tem dinheiro nem para a conta de luz. “Eu sou filha do MC Marcinho e é claro que as pessoas acham que eu sou rica só porque meu pai foi uma pessoa famosa. Só que, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz nesse exato momento”, contou. Ela ainda falou que sonha em ser famosa que nem o pai.

A filha do funkeiro ainda contou que ela é os irmãos receberam uma quantia em relação aos direitos autorais da canção Glamurosa, a mais famosa do cantor, mas que não é muito.

“É claro que as pessoas acham que eu recebi uma herança bilionária pelo fato do meu pai ter estourado com Glamurosa, quando, na verdade, nós ganhamos nada além de direito autoral. Sem falar que apareceu muitas pessoas processando meu pai alegando que também têm direito ao direito autoral. Nós somos em cinco filhos, então não sobra muita coisa pra gente, então o que a gente está fazendo? Caçando emprego”, declarou.



Carreira de cantora

Ela finalizou dizendo que quer ser conhecida por sua música. “Eu sou filha do Marcinho e é claro que as pessoas esperam que eu cante funk, sendo que o que eu gosto de cantar é R&B [Rhythm and Blues]”, contou.