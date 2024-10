Reprodução Ana Maria Braga presta homenagem para Tom Veiga: 'Faz muita falta'

A a presentadora Ana Maria Braga eternizou o antigo colega de cena, o ator Tom Veiga , na nova cozinha industrial do programa matinal "Mais Você" . Tom, que foi o intérprete do mascote Louro José , morreu em 2020.



O espaço cedido em homenagem ao ator foi nomeado de "Cozinha Louro José". Na manhã desta segunda-feira (7), a apresentadora estreou o novo espaço de trabalho, que fica ao lado do estúdio do programa.

A cozinha conta com equipamentos de ponta e será utilizada para ajudar a vida dos profissionais que atuam nos bastidores do programa, que preparam as receitas antes do programa ir ao ar.

Espaço muito almejado

Ana Maria disse: "A gente está conquistando um espaço que era muito sonhado, e vocês [Paulo, Amauri e demais diretores da Globo] entenderam isso, esse é o melhor de tudo. E nós estamos batizando essa cozinha com um nome muito especial, que é Cozinha Louro José".

Ela completa: "Em homenagem à lembrança do pai do Louro Mané, que é o Louro José, que muito fez nesses 20 e tantos anos que esteve aqui na Rede Globo com a gente, e a gente tem muita saudade".

A escolha do nome do novo espaço, segundo Ana Maria, não poderia ser outro e foi prontamente aceito por Amauri Soares — diretor de conteúdo da Globo. "O nome não podia ser outro, porque o Louro é para sempre, aqui ele vai ser para sempre, especialmente para você, que é nossa rainha das manhãs. Você merecia essa cozinha, porque eu sei que é ferramenta de trabalho, inspiração, para pensar, criar. Coisas lindas e gostosas vão sair daqui", afirmou.

Amauri diz: "Essa cozinha é um reconhecimento para esse time incrível que seu programa tem. Um time muito guerreiro, apaixonado pelo o que faz. Isso nos mobiliza muito, de procurar dar sempre para a equipe e para o time a melhor ferramenta, o melhor recurso para trabalhar. Essa equipe merece o melhor. Todos nós nos esforçamos muito para isso estar pronto hoje, porque a gente quer que essa equipe tenha o melhor possível para trabalhar".

Ana Maria explica que a equipe luta pela construção do novo espaço há tempos por todos que passaram pela atração matinal: "Hoje nós estamos aqui em uma missão, para todos nós, 'especialíssima'. Eu estreei na Globo em 1999 e, na época, a gente já estreou com uma cozinha junto, do prédio onde está o estúdio do Mais Você. Mas, nós mudamos para o Rio e, quando voltamos, a lei tinha mudado, e nós não podíamos ter a cozinha naquelas condições perto do nosso estúdio".

Ela então agradece: "Graças à Rede Globo, representada aqui pelo Paulo Marinho e pelo nosso amado diretor Amauri Soares e pelo Mariano Boni, todo mundo deu a mão para que a gente realizasse o sonho de ter essa cozinha aqui, dentro das normas todas, do lado do nosso estúdio".

