Reprodução/Instagram Leticia Bufoni e o namorado, o treinador Norton Mello

A skatista Latícia Bufoni deixou seus seguidores sem fôlego ao compartilhar sua aventura no último final de semana. A atleta publicou fotos nada discretas com o namorado , o treinador Norton Mello . Os raros registros do casal, que possuem uma relação mais reservada, mostra Letícia e Norton com roupas de banho em uma cachoeira, em uma trilha em Malibu, nos Estados Unidos.



Eles percorreram a trilha mata adentro para chegar a uma cachoeira. A skatista afirma que pensou que estava perdida em determinado momento. "Uma campanha pra gravar amanhã e eu estou me arriscando nessas pedras. Se cair aqui, ferrou. Acho que não é aqui, acho melhor voltar. Não tem pra onde ir, a galera enganou a gente", diz a atleta nas redes sociais.

Entretanto, o casal surgiu no destino final e puderam aproveitar o dia quente nas águas frescas e cristalinas da cachoeira. Ela escreveu: "Conseguimos".

Nas fotos publicadas, a atleta e o namorado exibem o corpo definido e bronzeado à luz do Sol. Veja as fotos

Letícia Bufoni e o namorado Norton Mello, durante passeio em Malibu





