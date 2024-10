Reprodução: Instagram Isabel Veloso





Neste domingo (7), a influenciadora Isabel Veloso falou que seu tumor cresceu durante a gravidez, fruto de seu relacionamento com Lucas Borba. Ela começou a falar sobre o tratamento em 2023 e disse estar em remissão.

Porém, três meses depois, ela falou que a doença voltou com um tumor de 17 centímetros perto do coração e do pulmão. "Sobre meu quadro clínico... Logo trago informações a vocês. Ainda quero saber mais algumas direções, e ainda hoje vou falar com a equipe do meu pré-natal", avisou ela.

Descolamento

A influenciadora Isabel Veloso assustou os seguidores ao posar com o marido, Lucas Borbas, na cama com a legenda "em casa". O pai da jovem, Joelson Veloso, explicou que a filha ficou internada.

Grávida do primeiro filho e em tratamento paliativo do câncer, Isabel passou 24 horas em um hospital em Dois Vizinhos (PR).

"Ela estava com muitas dores, com infecção, e ontem fizeram um ultrassom, que apontou um descolamento de placenta. Ela foi medicada e está se recuperando", disse Joelson à Quem.

Segundo o pai da influenciadora, a gravidez está evoluindo bem, mesmo sendo considerada de risco. "Ela está sendo acompanhada devido à gravidade, mas está tudo bem. Nós fizemos o morfológico e está tudo certo. Estamos muito felizes".