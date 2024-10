Foto: Rafael Mattei Ivete Sangalo recebeu "cantada" de um famoso jogador de futebol





Durante uma entrevista ao podcast Um assado para ... , Edilson Capetinha resolveu colocar um famoso colega de trabalho em uma "saia justa".

Trata-se do tetra campeão mundial Vampeta , atual comentarista da rádio Jovem Pan , que, segundo Edilson , chegou a dar em cima da cantora Ivete Sangalo . As informações são da coluna de Daniel Nascimento no jornal O Dia .





Edilson , em tom bem humorado, ainda disse que Ivete Sangalo deu um "chega prá lá" em Vampeta .

"Ele inventou 'tá vendo, a Ivete tá dando mole pra mim'. Eu falei 'pare com essa p*rra. A mulher casada, que mole que tá dando pra você Vampeta?'", disse Edilson Capetinha , que, segundo ele, Vampeta estava "mamado" de tão bêbado.

E continuou: "[Ele falou] 'tá dando mole caralh*, só porque é pra mim você tá com ciúmes'".

Vampeta ainda recordou que Ivete Sangalo estava muito simpática, pois Edilson havia contratado a cantora para o evento. Mas isso não impediu de Vampeta "avançar o sinal" , como sugeriu o colega.

O problema ficou maior quando Ivete começou a cantar o sucesso Carro Velho , aquele da frase "quero meu negão do lado" . Segundo Edilson, foi nesse momento em que Vampeta agiu: " Ele chegou no ouvido de Ivete e [falou] 'quando acabar o show, eu vou lá no hotel pra gente conversar'".

Ivete Sangalo reagiu: "E Vampeta já tá bêbado, tá me cantando aqui em cima do palco'. Rapaz…Bem pouco viu? Ele voltou com a cara murcha, cara de c* do caralh*" , explicou Edilson Capetinha , gargalhando.

Veja: